Jonatha Rozena - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 12/09/2021 11:38 | Atualizado 12/09/2021 13:17

Rio - Um homem, identificado como Jonatha Rozena, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12), em um bar de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, a vítima tentou separar uma briga de casal e o marido, armado, atirou contra ele. O autor do crime fugiu. A Delegacia de Homícidios da Capital (DHC) foi acionada.

O caso aconteceu no fim da madrugada, por volta das 5h, na Estrada Guandu do Sapê, em frente a um bar movimentado da região. Segundo testemunhas, um homem brigava com a companheira e Jonatha tentou apartar. Após a discussão inicial, o marido foi em casa, buscou uma arma de fogo e atirou contra Jonathan, que morreu ainda no local.

Jonatha morava a cerca de 20 minutos do bar, e era conhecido na região. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram frequentadores do bar espantados com o homicídio.

Em nota, a Polícia Militar informou que "equipe do 40ºBPM (Campo Grande) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio na Estrada Guandu do Sapê em Campo Grande. No local, os policiais encontraram um corpo em óbito, ferido por disparo de arma de fogo. Segundo informações coletadas no local, a vítima teria sido atingida após atrito verbal em um bar da região e o autor dos disparos, fugido. O local do crime foi isolado e a Divisão de Homicídios, acionada".