Capital fluminense deve retomar calendário de vacinação para adolescentes na quarta-feiraFabio Costa / Agência O DIA

Publicado 12/09/2021 14:52 | Atualizado 12/09/2021 14:55

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, neste domingo, 12, que deve retomar o calendário de vacinação contra covid-19 para adolescentes na próxima quarta-feira, 15. A pasta disse que continua aguardando a entrega de mais doses pelo Ministério da Saúde, o que está previsto para acontecer entre segunda e terça-feira.

Nesta segunda, 13, a secretaria vai começar a aplicação da dose de reforço (DR) em idosos, escalonados por faixa etária, de 95 a 90 anos ou mais. De acordo com a SMS, a dose de reforço será destinada aos idosos que receberam a segunda aplicação do imunizante há, pelo menos, três meses.

Confira o calendário

Também será realizada a primeira dose (D1) em Pessoas com Deficiência (PcD), gestantes, puérperas e lactantes com 12 anos ou mais, além da repescagem para o público a partir de 23 anos, preferencialmente, no período da tarde, e da aplicação da segunda dose (D2), conforme a data estipulada no comprovante da primeira.