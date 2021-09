Evento abordará diversidade racial no mundo corporativo - Divulgação

Publicado 16/09/2021 18:49

Rio - A Conferência Juntos 2021 será realizada virtualmente no começo de outubro, nos dias 2 e 3, com foco em diversidade racial e inclusão no mundo corporativo. Sua quarta edição continuará com o propósito de influenciar a formação de uma geração de líderes profissionais negras e negros por meio de ações em três pilares: inspiração, desenvolvimento e conexão. As inscrições estão abertas pelo site Na programação do evento estão previstas palestras com profissionais negros de destaque no mercado – como a empresária Camila Farani, que abordará o tema "os desafios da população negra na ascensão socioeconômica" – além de falas de lideranças de empresas apoiadoras. Entre as atividades estão uma feira de carreiras e exposições de empresas engajadas na diversidade racial. Sessões de workshops e treinamento abordarão temas como o domínio da técnica de storytelling e a melhor maneira de estruturar um currículo.Algumas das personalidades que estarão presentes nas palestras são a ex-ginasta olímpica Daiane dos Santos e o músico e produtor Evandro Fióti, que trazem depoimentos inspiracionais. A mestre de cerimônias será a jornalista Adriana Couto.Realizada anualmente desde 2018, a conferência busca integrar as próximas gerações de líderes negras e negros e tem seu foco em jovens profissionais autodeclarados negros com até seis anos de formados, além de universitários com graduação prevista para os próximos dois anos que apoiam ou querem apoiar a causa da diversidade racial; outros públicos também são bem-vindos para acompanhar a programação. A iniciativa é uma oportunidade para conhecer profissionais com histórias inspiradoras, desenvolver novas habilidades e se conectar entre si e com grandes empresas, além de aprender sobre novas oportunidades de carreira.