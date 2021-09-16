Evento abordará diversidade racial no mundo corporativoDivulgação

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Rio - A Conferência Juntos 2021 será realizada virtualmente no começo de outubro, nos dias 2 e 3, com foco em diversidade racial e inclusão no mundo corporativo. Sua quarta edição continuará com o propósito de influenciar a formação de uma geração de líderes profissionais negras e negros por meio de ações em três pilares: inspiração, desenvolvimento e conexão. As inscrições estão abertas pelo site

Na programação do evento estão previstas palestras com profissionais negros de destaque no mercado – como a empresária Camila Farani, que abordará o tema "os desafios da população negra na ascensão socioeconômica" – além de falas de lideranças de empresas apoiadoras. Entre as atividades estão uma feira de carreiras e exposições de empresas engajadas na diversidade racial. Sessões de workshops e treinamento abordarão temas como o domínio da técnica de storytelling e a melhor maneira de estruturar um currículo.

Algumas das personalidades que estarão presentes nas palestras são a ex-ginasta olímpica Daiane dos Santos e o músico e produtor Evandro Fióti, que trazem depoimentos inspiracionais. A mestre de cerimônias será a jornalista Adriana Couto.

Realizada anualmente desde 2018, a conferência busca integrar as próximas gerações de líderes negras e negros e tem seu foco em jovens profissionais autodeclarados negros com até seis anos de formados, além de universitários com graduação prevista para os próximos dois anos que apoiam ou querem apoiar a causa da diversidade racial; outros públicos também são bem-vindos para acompanhar a programação. A iniciativa é uma oportunidade para conhecer profissionais com histórias inspiradoras, desenvolver novas habilidades e se conectar entre si e com grandes empresas, além de aprender sobre novas oportunidades de carreira.

Confira a agenda das palestras:
02 de outubro:

9h30: Abertura

9h50: Palestra 1 – Os desafios da população negra na ascensão socioeconômica

10h30: Workshops e treinamentos – mais informações em breve

11h: Palestra 2 - Crescendo na carreira em espaços majoritariamente brancos

11h45: Pausa para o almoço

12h30: Palestra 3 - Governança ambiental, social e empresarial: impacto holístico

e responsabilidade corporativa

13h15: Palestra inspiracional – Fioti

03 de outubro:

9h30: Abertura

9h40: Treinamento 01 – Currículo: mostrando a sua trajetória objetivamente

10h05: Treinamento 02 – Storytelling: contando a sua história de maneira engajadora

10h30: Sessão de exposição da empresa - Venha conhecer mais sobre as empresas parceiras do Juntos e oportunidades de carreira

12h30: Palestra inspiracional – Daiane dos Santos