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Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta quinta-feira, que a aplicação da segunda dose da CoronaVac está suspensa até a liberação de novos lotes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que a Anvisa precisa liberar 166 mil doses do lote que foi suspenso para uso de forma cautelar.
Nesta quinta-feira, o município chegou a marca de 60% da população adulta maior de 18 anos com esquema de vacinação contra covid-19 completo. De acordo com o painel Rio Covid-19, da Prefeitura do Rio, 3.179.564 cariocas já tomaram as duas doses do imunizante ou dose única.

Em relação à primeira dose, o número é de 98,3% da população. Isso representa 5.289.071 pessoas imunizadas com a D1. Há ainda o número de idosos que receberam a dose de reforço, que já supera a marca dos 13 mil.