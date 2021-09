CoronaVac - Divulgação.

CoronaVacDivulgação.

Publicado 16/09/2021 18:41

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta quinta-feira, que a aplicação da segunda dose da CoronaVac está suspensa até a liberação de novos lotes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que a Anvisa precisa liberar 166 mil doses do lote que foi suspenso para uso de forma cautelar.

Atenção: A aplicação da segunda dose da CoronaVac no Município do Rio está temporariamente paralisada, até que sejam liberadas as 166 mil doses do lote suspenso para uso, de forma cautelar, pela ANVISA.@Prefeitura_Rio pic.twitter.com/bnXxhREBj7 — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) September 16, 2021

Nesta quinta-feira, o município chegou a marca de 60% da população adulta maior de 18 anos com esquema de vacinação contra covid-19 completo . De acordo com o painel Rio Covid-19, da Prefeitura do Rio, 3.179.564 cariocas já tomaram as duas doses do imunizante ou dose única.Em relação à primeira dose, o número é de 98,3% da população. Isso representa 5.289.071 pessoas imunizadas com a D1. Há ainda o número de idosos que receberam a dose de reforço, que já supera a marca dos 13 mil.