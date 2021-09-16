CoronaVac - Divulgação.

CoronaVacDivulgação.

Publicado 16/09/2021 18:41

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta quinta-feira, que a aplicação da segunda dose da CoronaVac está suspensa até a liberação de novos lotes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que a Anvisa precisa liberar 166 mil doses do lote que foi suspenso para uso de forma cautelar.