Agentes do UPam foram até o local e constataram o crime ambiental - Divulgação

Agentes do UPam foram até o local e constataram o crime ambientalDivulgação

Publicado 16/09/2021 10:11

Rio - Denúncias encaminhadas pelo Linha Verde levaram policiais ambientais a uma construção irregular seguida de desmatamento, no município de Barra Mansa, no bairro Ano Bom, nesta quarta-feira (16).

Segundo os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, uma área com 700 metros quadrados foi degradada.

fotogaleria

No local foi constatada uma construção em andamento e, um homem que estava no terreno foi questionado sobre as licenças ambientais necessárias já que seria uma área de preservação permanente. Ele informou ser o pedreiro da obra e desconhecia a licença, apresentando apenas uma autorização de manutenção arbórea onde foram retiradas três árvores por motivo de risco de queda.

Os policiais da 2ª Unidade de Polícia Ambiental (Upam) informaram ainda que ligaram para o dono do terreno e o mesmo disse desconhecer a necessidade de licença para a construção naquele local. Os agentes foram à 90ª DP (Barra Mansa), onde após perícia no local, a ocorrência foi registrada.



O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.