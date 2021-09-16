Criminoso é preso com grande quantidade de drogasDivulgação
Criminoso é preso com grande quantidade de drogas na Zona Norte do Rio
Um segundo suspeito conseguiu fugir para o interior da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré
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Bombeiros retomam buscas por adolescente que pulou de rio em Barra Mansa
Nathan Ferreira, de 16 anos, pulou da ponte Nilo Peçanha, junto com um amigo, na tarde da última terça-feira
Polícia faz operação contra ladrões de cargas do Comando Vermelho
Sete mandados de prisão foram expedidos, e quatro deles já foram cumpridos. Durante a ação, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) impediram um roubo de cargas na rodovia Rio-Petrópolis
Filha se despede de empresário que estava desaparecido no mar de Angra: 'Te amo além dessa vida'
O corpo de Leonardo de Andrade foi encontrado por pescadores em Angra dos Reis, nesta quarta-feira. Os documentos e a roupa encontrada no cadáver ajudaram a Polícia Civil na identificação
Primeiro dia de obrigatoriedade do 'passaporte da vacina' termina sem multas para estabelecimentos
Prefeitura fiscalizou 48 locais e nenhum foi autuado
Megaoperação contra maior grupo de agiotagem do Rio busca cumprir 65 mandados de prisão
Quadrilha atuava no Rio e em outros quatro estados. Além de emprestar dinheiro a juros abusivos, agiotas cobravam dívidas que já haviam sido quitadas e que nunca existiram. Grupo extorquiu R$ 70 milhões em quatro anos. Até o momento 32 pessoas foram presas
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