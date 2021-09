Criminoso é preso com grande quantidade de drogas - Divulgação

Publicado 16/09/2021 09:21

Rio - Policiais militares do 22ºBPM (Maré) prenderam um criminoso na noite desta quarta-feira, em um dos acessos à comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, o suspeito e seu comparsa, que conseguiu fugir, estavam com grande quantidade de drogas.

Segundo a PM, uma equipe estava em patrulhamento quando avistou dois suspeitos trafegando em uma motocicleta de forma suspeita pela Avenida Brasil, nas proximidades da Nova Holanda. Durante a abordagem, um dos criminosos fugiu para interior da comunidade e abandonado as drogas, e o outro foi preso.

Cerca de 240 invólucros contendo pedras de crack e 70 cápsulas de cocaína foram apreendidos pelos agentes.

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP.