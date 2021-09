Flávio Lima de Mello, 29 anos, foi identificado como um dos envolvidos no assassinato do músico Sérgio José Coutinho Stamile - Divulgação

Publicado 16/09/2021 07:21 | Atualizado 16/09/2021 07:22

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz nesta quarta-feira pedindo informações que possam ajudar a prender Flávio Lima de Mello, 29 anos, identificado como um dos envolvidos no assassinato do músico Sérgio José Coutinho Stamile, de 41 anos, no último dia 10 de agosto, no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Zona Sul do Rio.

Stamile frequentava o local diariamente para meditar e apresentava lesões como se tivesse sido arrastado e jogado ou caído de uma pedra com altura aproximada de 3 metros.

Sérgio Stamile foi encontrado morto no último dia 10 por policiais militares do 23º BPM (Leblon) Reprodução



Minutos depois, os suspeitos deixaram a gruta com os pertences da vítima.



Flavio Lima, que é considerado foragido da Justiça, foi o que deu um golpe “mata-leão” em Sérgio Stamile, o que teria causado sua morte.



Pablo Francisco, tem uma anotação criminal pelo crime de roubo. Contra Pablo e Flávio foi expedido um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Homicídio Qualificado, com pedido de prisão temporária, por 30 dias.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Flávio Mello, nos seguintes canais de atendimento:



WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):

(mensagens).

