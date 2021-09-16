Dia será nublado do Rio. Na foto, movimentação na Praia do Leblon, zona sul do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Depois o sol com cara de verão, a chuva do fim de inverno. O tempo virou nas últimas 24 horas, no Rio, e a previsão para esta quinta-feira (16) é de céu encoberto e previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. 
Entre a madrugada e o início da manhã, houve registro de chuva em boa parte da Zona Sul e na Zona Oeste. A tendência é que a chuva se espalhe por toda a cidade nesta quinta. Os ventos estarão fracos a moderados, e a temperatura vai variar entre a mínima de 19º C, e a máxima de 26º C.
A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, com previsão de ondas de 2,5 metros. O aviso vale a partir das 18h de quinta-feira (16) até 3h de sexta-feira (17).
 
fotogaleria
Climatempo - Dia nublado do Rio. Na foto, movimenta&ccedil;ao na Praia do Leblon, zona sul do Rio.
Climatempo - Dia nublado do Rio. Na foto, movimentaçao na Praia do Leblon, zona sul do Rio.
Climatempo - Dia nublado do Rio. Na foto, movimentaçao na Praia do Leblon, zona sul do Rio.
Climatempo - Dia nublado do Rio. Na foto, movimentaçao na Praia do Leblon, zona sul do Rio.
Climatempo - Dia nublado do Rio. Na foto, movimentaçao na Praia do Leblon, zona sul do Rio.