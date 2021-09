Dia será nublado do Rio. Na foto, movimentação na Praia do Leblon, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Dia será nublado do Rio. Na foto, movimentação na Praia do Leblon, zona sul do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/09/2021 06:11 | Atualizado 16/09/2021 06:12

Rio - Depois o sol com cara de verão, a chuva do fim de inverno. O tempo virou nas últimas 24 horas, no Rio, e a previsão para esta quinta-feira (16) é de céu encoberto e previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento.

Entre a madrugada e o início da manhã, houve registro de chuva em boa parte da Zona Sul e na Zona Oeste. A tendência é que a chuva se espalhe por toda a cidade nesta quinta. Os ventos estarão fracos a moderados, e a temperatura vai variar entre a mínima de 19º C, e a máxima de 26º C.

CHUVA NO RIO | Registros de chuva nos últimos 15 minutos, 1 hora e 24 horas (em mm). pic.twitter.com/4PDHrGBQna — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) September 16, 2021

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, com previsão de ondas de 2,5 metros. O aviso vale a partir das 18h de quinta-feira (16) até 3h de sexta-feira (17).