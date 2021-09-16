Rio - Depois o sol com cara de verão, a chuva do fim de inverno. O tempo virou nas últimas 24 horas, no Rio, e a previsão para esta quinta-feira (16) é de céu encoberto e previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento.
Entre a madrugada e o início da manhã, houve registro de chuva em boa parte da Zona Sul e na Zona Oeste. A tendência é que a chuva se espalhe por toda a cidade nesta quinta. Os ventos estarão fracos a moderados, e a temperatura vai variar entre a mínima de 19º C, e a máxima de 26º C.
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