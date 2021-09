Inicio da cobrança do passaporte de vacinação, nesta quarta feira (15), fotos do Bio Parque e no clube Mackenzie no Meier. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Inicio da cobrança do passaporte de vacinação, nesta quarta feira (15), fotos do Bio Parque e no clube Mackenzie no Meier.Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/09/2021 20:49 | Atualizado 15/09/2021 21:49

Vacinação de adolescentes Divulgação/Prefeitura do Rio





Dessa forma, pessoas de 60 anos ou mais devem ter completado o esquema vacinal até esta quarta-feira (15) e os 50 a 59 anos ou mais, até esta terça-feira (16). Em 1º de outubro, já devem ter recebido as duas doses, o grupo de 40 a 49 anos. A faixa etária de 30 a 39 anos precisa completar o esquema vacinal até 1º de novembro para acessar locais fechados e os jovens de 29 a 19 anos até 15 de novembro. Confira o calendário. Apesar do Painel da prefeitura mostrar que o número de não vacinados é zero entre os grupos de pessoas com 75 a 79 anos, 60 a 65, 60 a 64, 50 a 59 e de 40 a 49 anos, de acordo com a SMS, 180 mil pessoas que já poderiam ter completado o esquema vacinal estão com a segunda dose atrasada. Até às 21h39, 80,4% de toda a população carioca recebeu a primeira dose ou a dose única, tendo sido aplicadas 5.285.405 primeiras doses e 138.555 doses únicas. Enquanto isso, a segunda alcançou 47,1% da população da cidade, com 3.025.716 aplicadas. Para acessar locais fechados com o 'passaporte', não é obrigatório ter completado o esquema vacinal, basta ter recebido, pelo menos, a primeira dose e mostrar que está no prazo de aguardar a aplicação da segunda. A prefeitura do Rio criou um calendário com os prazos que os estabelecimentos devem conferir referentes à segunda dose, com base no intervalo máximo de três meses entre as aplicações, tempo necessário para quem recebeu imunizantes Pfizer ou AstraZeneca.Dessa forma, pessoas de 60 anos ou mais devem ter completado o esquema vacinal até esta quarta-feira (15) e os 50 a 59 anos ou mais, até esta terça-feira (16). Em 1º de outubro, já devem ter recebido as duas doses, o grupo de 40 a 49 anos. A faixa etária de 30 a 39 anos precisa completar o esquema vacinal até 1º de novembro para acessar locais fechados e os jovens de 29 a 19 anos até 15 de novembro. Confira o calendário.

Calendário do passaporte Divulgação/Prefeitura do Rio

- conferências, convenções e feiras comerciais A comprovação pode ser feita através da caderneta de vacinação em papel, dada no momento da vacinação em primeira dose, ou através do aplicativo ConecteSUS, que também mostra a carteirinha digital. Para acessá-lo, é necessário se cadastrar com o número de inscrição do SUS.- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação;- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in;- conferências, convenções e feiras comerciais