Inicio da cobrança do passaporte de vacinação, nesta quarta feira (15), fotos do Bio Parque e no clube Mackenzie no Meier. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/09/2021 13:28

Rio - Eduardo Paes é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (15), primeiro dia da exigência do comprovante de vacinação em alguns locais públicos do Rio. O decreto que determina a apresentação da carteirinha em espaços como cinemas, museus e academias despertou reações dos grupos 'antivacina', apesar de ser baseado em recomendações de especialistas do Comitê Científico da prefeitura. Nas ruas, a população carioca aderiu, de maneira geral, o uso do passaporte

Chamado de 'ditador' por grupos negacionistas em relação à eficácia da vacina, Eduardo Paes comemorou o apoio da Câmara Municipal do Rio, que aprovou, na terça, a lei que prevê multa de R$ 1 mil para quem fraudar ou falsificar o comprovante

"Eu sabia que não me decepcionaria! Importante ver o passaporte da vacinação entrando em vigor com o apoio dos vereadores criando a multa para quem fraudar o comprovante de imunização. Muito, muito obrigado pelo apoio! Em breve voltaremos ao normal", disse o alcaide. O projeto teve voto favorável até mesmo do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), que já deu declarações contra a obrigatoriedade da vacinação. Apesar do voto, o parlamentar criticou Paes no Twitter, mas não foi respondido.

Nas ruas, a população aderiu ao uso do passaporte. Ele é obrigatório em museus, teatros, cinemas; vilas olímpicas, centros de treinamento, clubes sociais e academias de ginástica; estádios, pontos turísticos, aquário, parque de diversões; conferências e feiras comerciais.

Durante a manhã, um grupo de cerca de 20 pessoas esperava para entrar no BioParque, todos com comprovante em mãos.

"Somos da Favela Dois de Maio, perto do Jacarezinho, e reunimos um grupo de amigos para vir ao BioParque. Já sabíamos do passaporte, então todo mundo trouxe", afirmou Ingrid Nogueira. O passeio em grupo é parte de um parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Na entrada do BioParque, o visitante precisa apresentar a carteirinha junto com o ingresso.

O centenário Sport Club Mackenzie, no Méier, fez uma campanha de informação aos sócios durante as duas últimas semanas, pelas redes sociais.

"Estávamos preparados para o dia 1°. Desde então, já começamos uma campanha de informação. Pelas redes sociais do clube, pelo Whatsapp. Vamos ter problemas? Talvez sim. Mas é importante cobrar. Estamos fazendo nossa parte", explica Nelson Cunha, gerente do clube e professor da escolinha de futebol de salão. No Jockey Club, na Gávea, Zona Sul do Rio, o certificado também está sendo cobrado na entrada.

Como acessar o comprovante de vacinação

O certificado de vacinação digital pode ser obtido através do aplicativo Conecte SUS. O comprovante só é gerado quando a pessoa já completou a vacinação contra a covid-19, seja com imunizante de uma dose (da Janssen) ou de duas doses. Há duas formas de obtê-lo: pelo site ou pelo aplicativo do sistema.



Para criar uma conta é necessário se cadastrar. Em seguida, clicar no ícone de vacina e apertar em cima das doses administradas. O usuário deve seguir para o detalhamento das doses administradas e depois em certificado de vacinação. Então ficará disponível o comprovante da imunização, com todos os dados da pessoa, as doses das vacinas, com os lotes e um QR Code, que confirma a autenticidade do documento.