Publicado 15/09/2021 11:47 | Atualizado 15/09/2021 11:53

Rio - Uma padaria em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio decidiu conquistar os clientes de uma maneira diferente e ainda incentivar a população do bairro na corrida pela imunização contra a covid-19. Nesta quarta-feira (15), na compra de pelo menos cinco reais em qualquer produto do estabelecimento, aqueles que apresentassem a carteirinha de imunização ganhavam dois pãezinhos, o tradicional francês, conhecido do carioca.

A promoção é realizada na padaria Segredos Di Laura. A gerente do estabelecimento, Verônica Abrahão, diz que a medida "Tem a finalidade de estimular a vacinação, nesse momento em que ela é tão necessária", explicou.

Quem compareceu ao local para comprar o café da manhã gostou da novidade. Alexandre Cruz, de 47 anos, cliente da padaria diz que aprova a iniciativa é que dá um bom exemplo à população. "Achei uma medida excelente! Incentiva as pessoas porque muitas não estão se vacinando ainda", disse. Maria de Lourdes, babá, de 59, também foi à padaria para comprar pão e aprovou a ação do estabelecimento. "Achei ótimo, maravilhosa essa decisão", completou.

A padaria fica na Boulevard 28 de Setembro, 213, em Vila Isabel. Telefone 2568-8990 ou 2567-6132 ou Whatsapp 2568-8990.

Passaporte da vacina

Começa a valer nesta quarta-feira (15) na cidade do Rio, o decreto do 'passaporte da vacina'. A medida prevê a obrigatoriedade de apresentar o comprovante de imunização contra a covid-19 para entrar em locais fechados, de uso coletivo. Na terça-feira, o prefeito Eduardo Paes defendeu a medida. Segundo ele, o município passa por um bom momento devido à queda de contágio da variante delta. "O que é importante entender sobre o passaporte é que ele é justamente para que a cidade possa voltar ao normal, para que as pessoas possam voltar a frequentar espaços públicos".

Confira os locais determinados pela prefeitura:



- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;



- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;



- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação;



- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;



- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in;



- conferências, convenções e feiras comerciais