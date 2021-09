Clima na cidade começou a mudar na quarta-feira, com a chegada de uma frente fria - Robson Moreira/Agência O DIA

Clima na cidade começou a mudar na quarta-feira, com a chegada de uma frente friaRobson Moreira/Agência O DIA

Publicado 15/09/2021 19:20

Rio - Uma frente fria se aproxima do Rio, no fim da noite desta quarta-feira, com ventos fortes e chuva fraca isolada. De acordo com o Alerta Rio, a massa de ar frio chegou pelo oceano trazendo nebulosidade desde à tarde e ventos ainda moderados.

O Alerta Rio informa ainda que entre esta quinta-feira e sexta-feira, a passagem da frente fria pelo oceano manterá o tempo instável, com predomínio de céu encoberto e chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento do dia e rajadas de vento moderado a forte tanto à tarde quanto à noite.

A expectativa é que, em média, chova 5 mm por dia a partir de amanhã. As temperaturas estarão em declínio, com mínima prevista para amanhã na casa dos 18°C e máxima de 28°C. A temperatura volta a subir entre sábado e domingo.

A queda na temperatura acontece um dia após a cidade bater recorde de calor desde o início do inverno, com temperatura máxima de 39°C na Vila Militar, na Zona Oeste.





Ao longo desta quarta-feira, o céu ficou claro a parcialmente nublado e não houve registro de chuva. Os ventos ficaram fracos a moderados e as temperaturas apresentaram declínio em relação ao dia anterior, com mínima registrada de 19,8°C, às 3h, no Alto da Boa Vista e máxima de 34°C, às 9h45, na estação Barra/Riocentro.