Publicado 15/09/2021 19:09

Rio - Ao completar 162 anos, a cidade de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea Fluminense, ganhou, nesta quarta-feira, sua primeira unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Com capacidade para 55 alunos ainda este ano, terá cursos profissionalizantes nas áreas de gestão e negócios e de informação e comunicação. A previsão para o início das aulas é no dia 4 de outubro.



Na inauguração, o governador Cláudio Castro ressaltou a parceria com a prefeitura e a importância de investir no desenvolvimento da população. "Estamos fazendo um trabalho de recuperação de pontes e estradas. Mas, também estamos investindo na qualificação profissional para que a população de Casimiro de Abreu possa ter oportunidade de emprego e renda. O Rio de Janeiro é feito de gente", disse o governador.

Inauguração da FAETEC em Casemiro de Abreu e comemoração dos 162 anos da cidade - Jonathan Vidal - Prefeitura de Casemiro de Abreu

A nova unidade da Faetec formará assistentes administrativos, de logística, de recursos humanos e operadores de computador. Os alunos terão à disposição cinco salas para uso geral e uma dedicada ao laboratório de informática. No horário noturno, o intuito é expandir as ofertas de vagas para 2022. A nova Faetec está localizada na Rua Padre Anchieta, 234, no Centro de Casimiro de Abreu.Na ocasião, o governador Cláudio Castro entregou ao prefeito Ramon Gidalte o certificado de participação de Casimiro de Abreu no leilão dos serviços de saneamento. A cidade, que passará a ser atendida pela empresa Águas do Rio (do grupo Aegea), receberá um total de R$ 13.508.401,90 do valor arrecadado com a concessão. A 1ª parcela (65%) já foi paga, a 2ª parcela (15%) será paga ao final da operação assistida e a 3ª e última parcela (20%) em 2025."O leilão dos serviços da Cedae aconteceu graças ao papel do governador do estado que teve habilidade, junto com a Alerj, de conseguir articular que a Cedae fosse leiloada e o Estado do Rio de Janeiro hoje tivesse recurso para investir e auxiliar os municípios do nosso estado", disse o prefeito Ramon Gidalte.Nos próximos meses, o governo estadual realizará obras de infraestrutura em Casimiro de Abreu. Os bairros São Sebastião, no distrito sede de Casimiro de Abreu, e Praia Santa Irene, no distrito de Barra de São João, onde moram cerca de quatro mil pessoas, receberão pavimentação de ruas e drenagem pluvial. O projeto já foi concluído pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, e o termo de cooperação técnica já foi assinado para autorização do processo licitatório.Outra intervenção está prevista para a Estrada Velha de Rio Dourado (Palmital) – trecho entre a RJ-162 e a RJ-106. O governador e o prefeito Ramon Gidalte assinaram a autorização para que a Secretaria de Estado das Cidades possa elaborar o projeto de estudo técnico de viabilidade da obra, que prevê a recuperação e pavimentação para melhorias operacionais (ações de drenagem, construção de calçada e instalação de sinalização).Durante as comemorações do aniversário da cidade, houve ainda assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Fundação Ceperj e a prefeitura para abertura de um polo em Casimiro de Abreu. A unidade atuará na qualificação profissional dos servidores do município. Na ocasião, a Enel Distribuição Rio anunciou a retomada das obras da Subestação Casimiro, além de uma linha de transmissão.