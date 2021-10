Segundo a SMS, 95% dos 208 internados com covid no hospital não se vacinaram - Reprodução / Facebook

Segundo a SMS, 95% dos 208 internados com covid no hospital não se vacinaram Reprodução / Facebook

Publicado 02/10/2021 09:06

Rio - O relato de um paciente do Hospital Ronaldo Gazolla, dias antes de morrer em decorrência de complicações causadas pela covid-19, sensibilizou o diretor da unidade, Roberto Rangel. Em entrevista ao RJ2, ele contou que o idoso gostaria de ter se vacinado, mas foi impedido por seus familiares.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 95% dos 208 internados com coronavírus no hospital da Zona Norte do Rio não tomaram o imunizante.

"Quando ele entrou ele relatou que não tinha se vacinado e chorou muito, porque ele dizia que queria se vacinar, mas a família dele era toda contra e ele não tinha como ir só e ele acabou não se vacinando e ele tinha certeza que ele não iria se salvar", contou o médico.

Rangel conta que na maioria dos relatos das pessoas que não se vacinaram, há um tom de arrependimento.

"A gente ficou muito sensibilizado com a fala dele e tudo. E infelizmente ele foi piorando muito rapidamente e ele não se salvou mesmo. É um cenário muito triste porque em todas as conversas o sentimento que a gente encontra é o de arrependimento, é o de tristeza por não ter seguido o que era indicado que era ter tomado as duas doses da vacina", finalizou.