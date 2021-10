Publicado 03/10/2021 00:00

A Petrobras não pretende segurar os preços dos combustíveis — que já aumentaram em 50% nas refinarias desde o início do ano. Todos, porém, sabem que, elevados como estão, os da gasolina e do diesel dificultam a retomada da Economia. Que tal importar combustível com imposto zero?

Os atos contra Bolsonaro, realizados ontem no Rio e em outras cidades do Brasil, foram expressivos, mas deixaram clara a dificuldade de unir a oposição sob a mesma bandeira. De qualquer forma, foi dada a largada para a corrida que só terminará daqui a um ano.