Estrada Carvalho Ramos - REPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

Estrada Carvalho RamosREPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

Publicado 02/10/2021 15:00 | Atualizado 02/10/2021 15:59

Rio - Um tiroteio na Estrada Carvalho Ramos, em Campo Grande, assustou moradores da região no início da tarde deste sábado (2). Pessoas que passavam pelo local no momento do confronto relatam que um homem foi morto a tiros. A Polícia Militar, no entanto, não encontrou o corpo ao chegar no local.

O confronto aconteceu por volta das 13h. Segundo a PM, equipes do 40° BPM (Campo Grande) foram acionadas para checar a ocorrência de disparos na Rua Chapada, próximo à Estrada do Campinho. Ao chegarem no local, os policiais encontraram "sangue na cena e o que aparentava ser massa encefálica ao solo", mas não havia corpo.

A PM comunicou a 35ª DP (Campo Grande), e equipes realizam rondas na região para entender o que aconteceu.

Nas redes sociais, moradores e pessoas que passavam pelo local relataram a intensa quantidade de tiros. "Muita polícia, ambulância. Não sei o que aconteceu, mas é bom ficar na atividade", detalha um homem, em áudio que circula em grupos do bairro.

Zona Oeste vive clima de tensão