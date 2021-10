Agentes do Programa BRT Seguro prendem dois homens por furto de peças da Estação Morro do Outeiro - Divulgação

Publicado 02/10/2021 20:29

Rio - Dois homens foram presos por policiais militares do programa BRT Seguro após serem flagrados furtando peças de alumínio da Estação Morro do Outeiro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado, 2. Os agentes faziam rondas pelo Corredor Transolímpica, por volta das 14h30, quando flagraram o crime. Foram apreendidas quatro cantoneiras de alumínio que envolvem as portas de vidro da estação. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) como furto.

Desde o início da atuação do programa BRT Seguro, entre os dias 1º de junho e 2 de outubro, foram feitas 29 prisões por diversos crimes, como roubos, furtos, depredação, importunação sexual, porte de drogas, entre outros. Ao todo, 54 pessoas já foram conduzidas para delegacias durante o patrulhamento de rotina, flagrantes de crimes e em atendimento a denúncias recebidas do Centro de Controle Operacional (CCO) do BRT que monitora as estações.