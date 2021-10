Charles Ramos do Nascimento foi preso por agentes da 14 DP - DIVULGAÇÃO

Publicado 02/10/2021 14:19 | Atualizado 02/10/2021 14:53

Rio - Policiais civis da 14ª DP (Leblon) prenderam em flagrante na tarde de sexta-feira (1º) um homem que usava o WhatsApp para aplicar golpes. Charles Ramos do Nascimento integra, segundo a polícia, um grupo especializado em golpes através de aplicativos de mensagens. Ele foi preso ao tentar marcar um encontro para receber dinheiro.

Segundo investigações da 14ª DP, Charles entrava em contato com as vítimas usando a foto de um familiar dela no perfil, normalmente um filho. Ele solicitava valores de empréstimo de forma urgente, e a vítima acreditava estar falando com o familiar.

Na sexta-feira, uma das vítimas relatou à polícia que realizou um Pix de R$ 7,2 mil para a conta de Charles, que ela achou ser sua filha. O grupo ainda solicitou uma nova quantia.

Com a denúncia, os agentes programaram um encontro com Charles para receber o suposto pagamento. O criminoso vai responder por estelionato e associação criminosa.