Compositor Felipe Filósofo - Magaiver Fernandes/Site Carnavalesco

Publicado 03/10/2021 00:00

A Viradouro, atual campeã do Grupo Especial do Rio de Janeiro, levará para Sapucaí um samba-enredo em formato de carta. A obra aborda o enredo "Não há tristeza que pode suportar tanta alegria", desenvolvido pela dupla de carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon. O compositor Felipe Filósofo, um dos autores, explicou a opção pela obra.

"Esse enredo da Viradouro vai retratar o carnaval de 1919 e o carnaval de 2022 vai superar tudo que houve naquela época. Nossa letra foi para o viés romântico, lírico, mas retratando também o lado afetivo".

O maior compositor de samba-enredo da Vila Isabel, André Diniz, terá a honra de homenagear o maior integrante e presidente de honra da escola de samba, Martinho da Vila, no Carnaval de 2022.

"Lembrei das vezes que ia no Petisco só para ver se o Martinho estava lá. É um tributo com o cheiro e imagem de Vila Isabel. Tem frases do samba que quem é daqui entende", disse o compositor André Diniz, em entrevista para Rádio Arquibancada.