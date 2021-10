Coronavírus - Reprodução

Publicado 02/10/2021 17:28

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou 1.163 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas, além de 161 óbitos. O estado registra, desde o início da pandemia, 1.289.639 de casos e 66.422 mortes.

A taxa de ocupação das UTIs de covid-19 do estado está em 46,6%, uma das menores do ano. A taxa de ocupação nas enfermarias destinadas à doença está em 25,8%. O Rio também registra 1,2 milhão de recuperados - 623 receberam alta de sexta para sábado.

RJ tem redução de óbitos e internações

Pela quinta semana seguida, o Rio permanece classificado com a bandeira amarela, com baixo risco de contaminação. A análise é uma comparação das semanas dos dias 12 a 18 de setembro com os dias 29 de agosto a 4 de setembro.