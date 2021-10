Teste rápido de Covid-19 - Reprodução internet

Teste rápido de Covid-19Reprodução internet

Publicado 02/10/2021 13:38 | Atualizado 02/10/2021 13:38

O Rio vai receber neste sábado, 2, um evento-teste de festa de música eletrônica no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio. As pessoas poderão participar do evento sem máscara de proteção, no entanto a entrada só estará liberada para quem estiver vacinado. Este é o primeiro evento-teste neste formado organizado pela prefeitura do Rio.

O evento vai cumprir as recomendações sanitárias necessárias, como o teste para a Covid-19, que deverá ser realizado nas últimas 48h antes do início do evento e apresentar o resultado negativo para exame SWAB Antígeno na entrada. Além disso, também deverá apresentar o certificado de vacinação, que pode ser informado pelo aplicativo Conecte SUS.



O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA) informa que, como evento-teste, a festa no Alto da Boa Vista foi autorizada nos moldes do protocolo sanitário apresentado, que inclui obrigatoriedade de teste negativo para covid-19 feito 48 horas antes do evento e comprovação vacinal.

"Por se tratar de um evento controlado, com todos os presentes (público e força de trabalho) testados e vacinados, não se faz necessário o uso obrigatório de máscara e o distanciamento. Essa liberação é exclusiva para eventos-teste, com rigoroso protocolo sanitário", afirmou o instituto, em nota.

Após o evento, o organizador enviará a base de dados de todos os que estiveram na festa (todos eles previamente testados negativos para covid-19, que serão monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pelo prazo de 14 dias.