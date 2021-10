Manifestantes se reúnem em frente à Igreja da Candelária, no Rio, em ato contra Bolsonaro - REPRODUÇÃO TWITTER/FOTO: PEDRO ROCHA

Manifestantes se reúnem em frente à Igreja da Candelária, no Rio, em ato contra BolsonaroREPRODUÇÃO TWITTER/FOTO: PEDRO ROCHA

Publicado 02/10/2021 10:37 | Atualizado 02/10/2021 11:20

Rio - Manifestantes estão nas ruas do Centro do Rio, neste sábado (2), para um ato contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). A manifestação começou por volta das 10h, e parte da Candelária até a Cinelândia. Ela também acontece em outras capitais do país, e é uma tentativa de aglutinar partidos e organizações a fim de construir uma unidade de oposição até as eleições de 2022.

Por conta da manifestação, a Avenida Presidente Vargas tem pistas interditadas nos dois sentidos, na altura da Avenida Passos. Motoristas devem fazer o desvio pela Avenida Passos.

AV. PRES. VARGAS | ALTURA DA AV. PASSOS: interditadas as pistas nos dois sentidos da via devido à manifestação. CET-Rio e Polícia Militar no local.



Desvios são feitos pela av. Passos. Retenções no sentido Candelária.#centro pic.twitter.com/V9kmq4R5Xe — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 2, 2021

O movimento é planejado desde o último dia 7 de setembro, quando um ato em apoio ao presidente da República, com pautas de caráter antidemocrático - como pedidos de fechamento do STF - tomou as principais cidades do Brasil. À frente do ato de oposição deste sábado estão 13 partidos de esquerda e centro e centro-esquerda: PT, PSOL, PC do B, PSB, Cidadania, Solidariedade, PDT, Rede, PV, PCB, UP, PCO e PSTU. Organizações sociais, sindicais e movimentos de juventude também levam bandeiras e faixas.

O protesto deste sábado também serve de ensaio para o dia 15 de novembro. Partidos de oposição planejam fazer um ato nacional no feriado da Proclamação da República, com maior capilaridade política e presença maior de público, para confrontar aos atos de apoio do dia 7 de setembro.

Manifestantes também se mobilizam nas redes sociais. A hashtag #2OutForaBolsonaro é a mais comentada do Twitter.