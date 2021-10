Moradores da comunidade do Jacarezinho foram orientados a montar um bom curriculum e a se candidatar na vaga de emprego na Águas o Rio - Divulgação/Luis Alvarenga

Publicado 02/10/2021 09:50

Rio - Dezenas de pessoas estiveram na Quadra da Escola de Samba Unidos do Jacarezinho, na manhã de sexta-feira, para participar da Oficina de Capacitação Profissional, promovida pela Águas do Rio, concessionária que arrematou os blocos 1 e 4 no leilão da Cedae, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O contrato com a nova concessionária prevê o investimento de R$ 1,8 bilhão em comunidades não urbanizadas e a geração de 20 mil empregos diretos e indiretos. Desse total, a empresa Águas do Rio deverá gerar 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos em um processo de valorização da mão de obra das localidades onde atuará.

A jovem Carine da Conceição participou da Oficina de Capacitação Profissional e disse estar motivada e mais preparada para conquistar seu primeiro emprego Divulgação/Luis Alvarenga Entre os candidatos que participaram da oficina estava a jovem Carine da Silva da Conceição, de 20 anos, que afirmou estar motivada.

"Saber que eu poderei trabalhar na minha comunidade me motiva porque toda vez que alguém precisar eu estarei aqui para orientar”, declarou.

Para preparar os interessados nessas vagas, a empresa convidou o CEO de uma empresa de socialtech, Robson dos Santos, para ensinar os candidatos como montar um currículo e ser bem sucedido em uma entrevista. Já a coordenadora do setor de Recursos Humanos da empresa, Fernanda Lima, explicou como se candidatar para as vagas oferecidas pela concessionária.

Após receber as instruções, Carine disse que agora se sente mais preparada para se candidatar às vagas e conquistar o seu primeiro emprego formal.

"Eu trabalhava vendendo Avon, mas já não estava dando muito dinheiro. Soube desse evento pelo Facebook e também pela associação de moradores. Achei muito legal as palestras hoje porque eu mesma não sabia como fazer um currículo", disse a jovem.

O processo seletivo tem como ideia inicial a valorização da mão de obra local, com o intuito de que os profissionais atuem próximo às suas residências, fazendo diferença no local em que vivem. Os interessados em se candidatar aos postos de trabalho oferecidos devem entrar no site aguasdorio.com.br e clicar em “Carreiras”, onde terão acesso ao material sobre a empresa e poderão inserir seus dados.