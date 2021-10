Bruno Leonardo Vidal de Almeida foi morto na manhã desta sexta-feira enquanto ia para o trabalho - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Bruno Leonardo Vidal de Almeida foi morto na manhã desta sexta-feira enquanto ia para o trabalhoReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 02/10/2021 11:15

Frentista caiu no chão após ser baleado; câmera flagrou momento Reprodução

Rio - Morto durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes, o frentista Bruno Leonardo Vidal de Almeida, de 39 anos, será enterrado na tarde deste sábado, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Ele foi atingido por um disparo em Tomás Coelho, por volta das 5h de sexta-feira, quando saía para trabalhar num posto de combustíveis no Caju, Zona Portuária do Rio.O velório do frentista começou às 10h e o enterro está previsto para às 16h.A Polícia Militar informou que agentes do 3º BPM (Méier), com o de equipes do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), que realizou uma ocupação na Comunidade do Urubu, para combater roubos de cargas na região.Segundo a corporação, criminosos tentavam fugir pelo condomínio dos Correios atacaram uma viatura que estava no cerco, baleando Bruno, que não resistiu, e um policial no pé.Imagens da câmera de segurança de um imóvel mostram o momento em que o frentista, que está de camisa branca, no canto esquerdo das imagens, tenta se esconder do tiroteio em um dos acessos ao Morro do Urubu. Na ação, militares correm pelas ruas atirando, e ele chega a se abaixar atrás de um carro, mas é atingido.