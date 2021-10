Realizado no Museu de Arte do Rio, fórum sobre mobilidade urbana encerrou agenda de eventos da Semana Nacional de Trânsito - Divulgação/ Eduardo Uzal

Realizado no Museu de Arte do Rio, fórum sobre mobilidade urbana encerrou agenda de eventos da Semana Nacional de TrânsitoDivulgação/ Eduardo Uzal

Publicado 02/10/2021 07:00

O Fórum 'Trânsito, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade, ocorrido nesta sexta-feira (1º), no auditório do Museu de Arte do Rio (MAR), mal acabou, mas já pode ser considerado um dos mais importantes do ano para o Estado do Rio de Janeiro. Não apenas pelo nível dos participantes, que enriqueceram o debate com seus conhecimentos, mas também pelo legado para os municípios que enviaram representantes. O evento, ainda em comemoração à Semana Nacional de Trânsito (18 a 25 de setembro), foi transmitido, ao vivo, pelo Facebook dos jornais O DIA e MEIA HORA, além do canal do DIA no YouTube. A mediação ficou a cargo do jornalista Luiz André Alzer.



A mesa foi formada pelo presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder; pelo secretário Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro; pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Farah; pelo diretor de Departamento de Gestão de Política de Trânsito, Eduardo Sanches; e pela secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.



Na abertura, o presidente do Detran.RJ destacou a importância da integração dos serviços para além da capital. "Queremos aprofundar as parcerias com os municípios e desenvolver o estado como um todo. Estamos tentando diminuir o gargalo que a pandemia causou, ampliando e retomando alguns serviços", disse Adolfo Konder.



A plateia foi formada em sua maioria por gestores municipais. O objetivo era promover a troca de experiência quanto à realização de políticas públicas que pudessem ser replicadas nas cidades.



Já o secretário Frederico de Moura Carneiro frisou as ações para um ambiente mais seguro e disse que o tema vem ganhando cada vez mais espaço. "Hoje, o trânsito está presente [e com destaque] na agenda política do Governo Federal. E deveria estar mesmo porque afeta a todos nós. O trânsito, o deslocamento, fazem parte da vida de todos". Moura também falou sobre a importância de incentivar o aprendizado infantil. "A educação para o trânsito pode começar nas escolas. Questões do dia a dia podem ser debatidas em sala de aula com as crianças e adolescentes. Usar exemplos na matemática, na língua portuguesa. É isso que vai gerar um bom cidadão e não somente um condutor".



O encontro foi seguido pela palestra 'Por uma mobilidade urbana sustentável', ministrada por Clarisse Linke, mestre em Políticas Sociais, ONGs e Desenvolvimento. Clarisse, que atua como diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil), apresentou iniciativas positivas de grandes metrópoles e que podem ser replicadas por aqui, como o olhar para o ciclista e o pedestre, temas da campanha deste ano da Semana Nacional de Trânsito.



"É preciso pensar soluções que atendam a todos, mas como garantir a retomada dos espaços? Tem toda uma discussão que precisamos abrir com outros setores para entendermos a rua como o espaço que nos ajuda a construir a experiência cidadã para todos nós", afirmou a especialista.



O evento foi encerrado com a roda de conversa 'Legislação de trânsito e os caminhos da modernização', que teve a participação do vice-presidente do Detran.RJ, Bernardo Roberto; do coordenador-geral do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação do Detran.RJ, Joel Mendes; e do coordenador de Julgamento e Controle de Infrações, Hugo Leonan.

O Fórum é uma realização do O DIA e do MEIA HORA, com o apoio do Detran.RJ e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa conta, ainda, com a parceria do Museu de Arte do Rio (MAR).