Fórum do Detran-RJ debate trânsito, mobilidade e sustentabilidadeFoto: Alexandre Simonini e Marcio Leandro / Detran.RJ

Publicado 01/10/2021 20:24

Rio - Para comemorar o fim da Semana Nacional do Trânsito, o Detran-RJ realizou, nesta sexta-feira, o Fórum "Trânsito, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade". Durante o evento, foi assinado um compromisso entre o Detran, o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/RJ) e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para o empenho do cumprimento da redução de mortes e lesões no trânsito.

Neste ano, o encontro contou com a participação do presidente do Detran, Adolfo Konder, do secretário nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, e outras autoridades.

"Estamos tornando o Detran cada vez mais digital e organizado administrativamente. Lançamos o Detran.RJ Digital e, em breve, vamos disponibilizar a carteira de identidade digital. Com a Vistoria Itinerante, estamos expandindo ações e levando os nossos serviços para o interior e Região Metropolitana. Também estamos expandindo as fiscalizações com a Lei Seca, inclusive com o uso de drones, uma inovação tecnológica. Desde o início da gestão, já realizamos 42 mutirões nos fins de semana para ampliar o atendimento. E fazendo ações conjuntas com os municípios. Tudo isso facilita a vida do cidadão, dispensa deslocamentos antes sempre necessários para os postos e reflete em avanços na mobilidade urbana", comemorou Adolfo Konder.

O Secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, destacou a importância das três esferas do poder na atuação alinhada pelo bem da população. "Nossa missão principal é a segurança no trânsito. Estamos atuando conjuntamente, União, Estado e Município, o que resulta em ações mais propositivas. Está havendo uma redução no número de mortes no trânsito. Em 2014, eram cerca de 42 mil. Atualmente, são cerca de 30 mil. Um número muito elevado ainda. Precisamos reduzir mais", pontuou.