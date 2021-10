Guardas recém-formados integrarão Ronda Maria da Penha - Divulgação

Publicado 01/10/2021 19:41

Rio - A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) realizou, nesta sexta-feira, a formatura de 36 novos guardas municipais que vão integrar a Ronda Maria da Penha. A cerimônia aconteceu no auditório da Academia de Ensino da GM-Rio, em São Cristóvão, na Zona Norte. O grupo agora faz parte da equipe de 67 agentes que atuam na fiscalização do cumprimento de medidas protetivas. De acordo com a corporação, desde o lançamento da Ronda, em março, a guarda já registrou 2.330 acolhimentos, assistiu 386 mulheres e fez 12 prisões.

O comandante da instituição, inspetor geral José Ricardo Soares, a coordenadora da Ronda Maria da Penha, a líder operacional Glória Maria Bastos e outros gestores da GM-Rio participaram da solenidade. Entre os presentes, estava a juíza Katerine Jatahy, do 6º Juizado de Violência Doméstica e Familiar, que elogiou a atuação da ronda.

"O acompanhamento das medidas de proteção de forma acolhedora e humanizada é essencial. O apoio da Guarda Municipal foi muito importante para nós, pois estamos em uma área que concentra um número muito grande de processos e que é muito vulnerável, com mulheres que precisam muito do poder público para romper com o ciclo de violência. Somente pelo fato de saberem da existência da Ronda Maria da Penha, essas mulheres já se sentem mais seguras", destacou a juíza.

Segundo a GM, ao longo da qualificação, os novos patrulheiros receberam aulas sobre técnicas de abordagem, acolhimento e acompanhamento da vítima, além de palestras sobre a Lei Maria da Penha e seus aspectos jurídicos; abordagem psicossocial da violência; o direito das mulheres; rotinas e procedimentos legais; serviço de assistência social; entre outros assuntos.

A Ronda Maria da Penha tem o apoio e a parceria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Subsecretaria de Políticas para a Mulher, e a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. As instituições integram a rede de atendimento, proteção e acolhimento das vítimas, visando a plenitude assistencial em todos os âmbitos.