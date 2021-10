Prefeitura determinou que, ao todo, a frota com os consórcios devem circular é de 6.477 veículos - Marcio Mercante / Agencia O Dia

Publicado 01/10/2021 19:03

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes do Rio (SMTR) começa, na próxima segunda-feira (4), a implantação gradativa do sistema de aplicação automática de multas em ônibus. Durante duas semanas de operação assistida, técnicos da pasta vão observar como o sistema se comporta na prática. Por se tratar de uma fase de adaptação, não serão enviadas multas automáticas para os consórcios nesse período.

O modelo de autuação é possível devido a uma ferramenta desenvolvida pela SMTR que monitora os dados de GPS dos veículos. Os painéis, conhecidos como dashboards, informam com precisão a localização dos ônibus e identificam se as empresas estão operando de acordo com a frota determinada para cada linha no dia a dia. Com o sistema testado, começarão, em seguida, as etapas gradativas de implantação das multas automáticas, sendo cada uma com duas semanas de duração.

Na primeira etapa, prevista para começar no próximo dia 18, 50 linhas serão monitoradas e os consórcios serão autuados de forma automática por eventuais irregularidades na operação. Na segunda etapa, prevista para iniciar no dia 1º de novembro, o sistema passará a fiscalizar mais 47 linhas. As 97 linhas atendem, juntas, 40% da demanda de passageiros da cidade. Na terceira e última etapa, a partir de 15 de novembro, serão fiscalizadas automaticamente todas as linhas regulares do sistema de ônibus (SPPO).

A prefeitura determinou a frota com que cada consórcio deve circular. Dessa forma, o Intersul deverá rodar com 1.310 ônibus; o Internorte com 2.602; o Transcarioca com 1.520 e o Santa Cruz com 1.585, totalizando 6.477 veículos. Atualmente, das 496 linhas existentes, apenas 107 (21,7%) rodam efetivamente na cidade com a frota e frequência determinadas. Outras 174 estão inoperantes (35,2%) e 212 (43,10%) circulam de forma irregular.