Publicado 01/10/2021 17:07

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.288.476 casos confirmados e 66.261 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.745 novos casos e 127 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,14%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.217.476 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 46,6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 25,8%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 8 pessoas e a de enfermaria, 3.

Dose de reforço



cidade do Rio começou a executar o calendário da dose de reforço aos trabalhadores da Saúde . A programação será dividida pelo mês no qual a pessoa tomou a segunda dose - o intervalo entre a segunda e a terceira deve ser de seis meses. Desta sexta (1º) até o dia 9, profissionais da saúde de 60 anos ou mais poderão receber a dose.

O calendário irá até fevereiro de 2022. Em janeiro do ano que vem, profissionais da saúde que receberam a segunda dose em julho poderão tomar a dose de reforço. Em fevereiro, é a vez dos que tomaram em agosto.