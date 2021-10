Coletiva de Imprensa da DRFC na Cidpol, nesta sexta feira (01), na foto Vinicius Domingues Delegado Titular da DRFC, Felipe Cury Dir. da Policia Civil e Fabricio Costa Delegado da DRFC. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 01/10/2021 16:20

Rio - Os empresários Adriano Genésio dos Santos, 37 anos, e Vanderson Pérez José, 36, foram presos na última quinta-feira, em flagrante, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Os dois são apontados como responsáveis pela empresa que enviava mangas recheadas com cocaína para o exterior.

Também foi preso Matheus Henrique dos Santos, 35, que tinha como função cortar as frutas e retirar os caroços para o abrigo da droga. No total, foram apreendidos 700 kg da droga, um prejuízo estimado em cerca de R$ 185 milhões."Eles usavam a rota da FDN (Família Do Norte) para trazer a cocaína da Bolívia e Colômbia, mas não eram ligados a nenhuma facção", disse o delegado Vinícius Domingues, titular da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas).Segundo o delegado Fabrício Costa, assistente da DRFC, a droga era preparada em diferentes portos. A quadrilha mudava de local constantemente. No momento da abordagem ao galpão, funcionários da empresa preparavam as frutas. Alguns conseguiram fugir em um carro."Encontramos dois contêineres com grande quantidade de manga. Ela era cortada e retiravam o caroço. Com bexigas, eles enxertavam a droga. A droga vinha em fardos de açúcar escondida. Encontramos sete sacos de cocaína", explicou Costa.