Trabalhadores de 30 companhias dos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá e Tanguá foram convocados para as discussões - Divulgação

Publicado 01/10/2021 20:48

Rio - O sistema de ônibus é responsável por mais de 70% dos deslocamentos no Rio de Janeiro, mas a crise enfrentada nos transportes públicos põe em risco a operação do modal. Rodoviários dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá, na Região Metropolitana do Rio, podem paralisar as atividades a partir de novembro, caso a proposta de reajuste salarial e outras reivindicações da categoria não sejam atendidas.



Na próxima semana, o Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) encaminhará ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e às empresas de ônibus a proposta de reajuste salarial imediato de 10%; aumento de 20% nas demais cláusulas econômicas do contrato de trabalho; R$400 para o valor da cesta básica; comissão de 2% para os motoristas que acumulem a função com a de cobradores; e instalação de cofres nos pontos finais de maior circulação, para que volumosas quantias de dinheiro não sejam transportadas pelos trabalhadores.



Rodoviários de 30 empresas dos municípios foram convocados para as deliberações. A proposta foi aprovada em uma série de assembleias, realizadas na sede social do sindicato, em Niterói, entre segunda (27) e esta sexta-feira (1º), e teve 682 votos favoráveis dos trabalhadores, 209 contra e outras seis abstenções. Na próxima terça-feira (5), haverá uma reunião dos representantes dos trabalhadores com os patrões na sede do sindicato das empresas (Setrerj), também em Niterói.



De acordo com o Sintronac, desde junho, com mediação do MPT, o Sindicato tenta negociar o reajuste salarial dos rodoviários com as empresas de ônibus que, até agora, "se mantêm irredutíveis em dialogar com a categoria''. Ainda segundo o Sintronac, as perdas salariais dos trabalhadores, que estão com seus vencimentos congelados há dois anos, calculadas pela variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), chegam a 14,5%.



"Os trabalhadores estão insatisfeitos com os salários, entrarão em novembro sem reajuste, totalizando 24 meses. Se for necessário, nós vamos fazer greve. Isso é inevitável, não tem jeito. Vamos parar na Justiça, mas vamos ter que arrancar um aumento, porque não há como aguentar mais. Não é radicalismo. Procuramos o diálogo insistentemente, mas simplesmente não fomos ouvidos", afirmou o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.



O sindicato continuará tentando um canal de diálogo com os patrões até 1º de novembro, data-base da categoria. Caso a recusa das empresas permaneça, uma nova assembleia será convocada para definir os parâmetros de uma paralisação. Caso aconteça, a greve atingirá 438 linhas municipais e intermunicipais dos municípios, responsáveis pelo transporte mensal de aproximadamente 36 milhões de passageiros.