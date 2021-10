Teste com aplicativo para tradução de Libras - Smpd Rio / Divulgação

Publicado 01/10/2021 19:02 | Atualizado 01/10/2021 19:04

Rio - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) realizou, nesta sexta-feira, um teste para a avaliação de um aplicativo de tradução simultânea de Libras, no Centro Municipal de Saúde Manoel José

Ferreira, no Catete, Zona Sul da cidade. Cinco pessoas surdas participaram do experimento e aprovaram a iniciativa.

Agora, segundo a SMPD, a partir de 2022, os pontos de atendimento municipais como postos de saúde, clínicas da família, equipamentos culturais, postos do SAC - serviço de atendimento ao consumidor, 1746 estarão acessíveis para os cidadãos surdos da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), 2,7 milhões de brasileiros são surdos, ou seja, não escutam absolutamente nada. Para esta parcela da população, o meio de comunicação com o mundo é a Libras, a Língua Brasileira de Sinais. O objetivo da implantação desse aplicativo na Prefeitura é o de dar independência aos cidadãos surdos, oferecendo a eles condições de serem atendidos no próprio idioma.

A conexão ocorre de maneira simples e direta, por uma videochamada, de qualquer dispositivo

eletrônico - celular, computador ou tablet. A partir daí, a conversa entre ouvinte e surdo é intermediada por um dos diversos intérpretes fluentes em Libras, que traduz a conversa em tempo real.