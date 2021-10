Criminosos morrem após confronto com Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Criminosos morrem após confronto com Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São GonçaloReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/10/2021 18:04

Rio - Dois suspeitos de integrar o tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foram mortos durante confronto com a Polícia Militar, nesta sexta-feira. De acordo com a PM, agentes receberam uma denúncia anônima informando que criminosos estavam atuando na Estrada de Trindade. Eles são apontados como os responsáveis por instalar barricadas nas ruas do bairro de Itaúna e praticar comércio de drogas na região.



Quando se aproximavam do local informado, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Na tentativa de se proteger, os PMs tentaram se abrigar em um terreno, mas ficaram encurralados por outros criminosos que saíram do Complexo do Salgueiro de motocicletas. Dois homens em uma moto começaram então a disparar contra os militares, que revidaram e balearam os criminosos.

Os baleados não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Com eles, a PM apreendeu duas pistolas, um rádio transmissor, 1 motocicleta e drogas a serem contabilizadas.