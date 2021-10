Idoso baleado em tiroteio durante perseguição em São Gonçalo segue em estado grave - Reprodução

Idoso baleado em tiroteio durante perseguição em São Gonçalo segue em estado graveReprodução

Publicado 01/10/2021 16:21 | Atualizado 01/10/2021 16:25

Rio - Morreu nesta sexta-feira José Carlos da Silva Corrêa, de 65 anos. O aposentado foi baleado , na terça-feira (28), durante um confronto entre criminosos e policiais civis, em São Gonçalo, em uma ação para reprimir roubos de carga na região. De acordo com relatos, José foi atingido na cabeça ao sair de uma farmácia. A direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) informou que o paciente foi a óbito.

O aposentado estava internado, desde terça-feira,em estado grave no Hospital Alberto Torres (HEAT), em Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

No confronto, um comerciante, identificado como Renato Peixoto Lage, de 53 anos, também foi ferido e levou um tiro de raspão no pescoço. Ele estaria vendendo controles remotos na região quando foi ferido. Renato também foi encaminhado ao HEAT e já recebeu alta.



Um dos envolvidos no tiroteio, identificado como Thaygo Henrique de Oliveira também foi socorrido, pelos policiais, para a unidade de saúde, mas apresentava estado de saúde estável.

De acordo com a Civil, equipes realizaram uma ação na BR-101, para reprimir roubos de carga, quando abordaram um veículo em atitude suspeita, ocupado por dois criminosos. No momento da abordagem, os criminosos fugiram para a comunidade do Salgueiro.



Logo após o tiroteio, a página oficial da Polícia Civil publicou uma imagem com a seguinte mensagem: "O Ministério da Saúde adverte: nunca atire na Polícia Civil". Na legenda, ainda há um aviso: "A reação da Polícia depende da ação dos criminosos. O papo tá dado!" Procurada pelo DIA para comentar sobre a postagem, a polícia informou que a postagem "afirma que a reação da polícia depende da ação dos criminosos e busca desestimular ações violentas contra o Estado, em uma linguagem clara a todos e não se refere à nenhuma operação específica".



A corporação também ressaltou que a postagem já havia sido criada e estava criada há 10 dias, antes mesmo da operação.



"No caso da ação em São Gonçalo, as provas colhidas inicialmente, indicam que os tiros partiram de traficantes, que ao tentarem atingir policiais civis atingiram as vítimas que se encontravam atrás dos policiais. A Polícia Civil se empenhará na qualificação e prisão desses criminosos", informou.