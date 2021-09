Dois moradores ficam feridos após criminosos atacarem policiais em comunidade de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 28/09/2021 17:53 | Atualizado 28/09/2021 18:00

Rio - Criminosos balearam, na manhã desta terça-feira, dois moradores do bairro de Itaúna, em São Gonçalo, durante confronto com policiais da 72ª DP, (São Gonçalo), da 73ª DP (Neves), e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), em uma ação para reprimir roubos de carga na região. Um dos criminosos foi baleado pelos policiais.



Os moradores foram socorridos por populares que passavam no local ao Hospital Alberto Torres (HEAT). Um dos envolvidos no tiroteio também foi socorrido, pelos policiais, para a mesma unidade. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos até o momento.

Criminoso fica baleado após ataque a policiais no bairro de Itaúna, em São Gonçalo Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a Civil, equipes realizaram uma ação na BR-101, para reprimir roubos de carga, quando abordaram um veículo em atitude suspeita, ocupado por dois criminosos. No momento da abordagem, os criminosos fugiram para a comunidade do Salgueiro.

No local, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos que pertencem ao Comando Vermelho (CV), facção que domina o local. Os envolvidos no ataque aos policiais foram presos. Testemunhas afirmaram em depoimento que somente os traficantes atiraram contra as vítimas. Ainda de acordo com a polícia, os inocentes atingidos pelos tiros dos bandidos estavam atrás da linha dos policiais.