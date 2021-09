Acusado de feminicídio é preso pela Polícia Civil de Barra do Piraí - reprodução de vídeo

Publicado 28/09/2021 19:04

Rio - Um homem, de 37 anos, acusado de tentativa de feminicídio foi preso, na tarde desta terça-feira, em Ipiabas, no município de Barra do Piraí, no Sul Fluminense. De acordo com os agentes da 88ª DP (Barra do Piraí), a mulher foi atacada com socos, chutes e golpes de faca no último domingo pelo agressor. Ele ainda teria tentado contatar a vítima após o ataque.



O agressor era procurado desde a madrugada de domingo, quando o ataque violento contra a vítima aconteceu. Vítimas que presenciaram a ação chamaram a PM e, ao perceber a chegada da viatura, ele teria fugido do local. De domingo até esta terça-feira, o acusado ainda teria tentado contato com a vítima por duas vezes.

Os momentos de terror vividos pela vítima foram detalhados aos policiais. Além dos golpes e da tentativa de facada, ela também teria sido ameaçada de morte por diversas vezes. A localização dele foi descoberta nesta terça-feira e a prisão efetuada. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, o acusado responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio e 'stalking'.



O registro é importante

De acordo com a coorporação, a maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. "É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica. Inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho. Contem com a Polícia Civil", concluiu.