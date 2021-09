Policiais militares do 7ºBPM retiraram barricadas no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo - Divulgação/ PMERJ

Publicado 28/09/2021 18:42

Rio - Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) retiraram, na manhã desta terça-feira, cerca de 50 barricadas em ruas do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A 'megaoperação' foi realizada com a ajuda de retroescavadeira e um veículo blindado da Polícia Militar. De acordo com a corporação, não houve registro de confronto durante a retirada dos obstáculos.



A região é dominada pela facção do Comando Vermelho (CV) e é considerada área de risco. Moradores relatam que em vários pontos, devido às barricadas, é preciso pedir permissão aos bandidos para sair ou entrar em casa.