Roberto Jefferson e sua filha Cristiane Brasil Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/09/2021 17:26 | Atualizado 28/09/2021 17:41

Rio - Roberto Jefferson, o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), passou por um cateterismo nesta terça-feira no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O político está internado na unidade de saúde desde o último dia 4 para tratar de uma infecção urinária.

Nas redes sociais, Cristiane Brasil, filha do político, comemorou o quadro clínico do pai. "Roberto está passando bem, ele sentiu a presença dos anjos de Deus no centro cirúrgico. Agradecemos as orações, que Deus dê em dobro todo o bem que vocês irradiaram para ele".

No dia 13 de agosto, Roberto foi preso por suspeita de participação em uma milícia digital voltada a ataques à democracia.

Recentemente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) voltou a defender que o ex-deputado federal seja colocado em prisão domiciliar.

O parecer foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), em um agravo regimental apresentado pela defesa do ex-deputado. A subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo disse que é necessário reconsiderar a ordem de prisão preventiva em razão da internação de Jefferson.