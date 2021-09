O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda) - Divulgação

Publicado 28/09/2021 16:23

Rio - Um homem, de 51 anos, acusado do crime de sequestro e cárcere privado contra um adolescente foi preso, nesta segunda-feira (27/09), em Volta Redonda. De acordo com agentes da 93ª DP (Volta Redonda), o suposto sequestrador foi localizado no Bairro São Luiz, após denúncias anônimas e ações de inteligência da distrital.

De acordo com os agentes, o cárcere aconteceu em 2013. O suspeito teria mantido o adolescente amarrado pelos pés, em um imóvel, dentro de um sítio do próprio criminoso, no bairro da Candelária, em Volta Redonda.

A investigação identificou ainda que o crime teve a participação do próprio pai do adolescente, que é primo do acusado. Na época, ele foi condenado por três anos de prisão, mas estava foragido desde então.



Ainda segundo os policiais, o autor foi conduzido para a sede da 93ª DP, onde foi cumprido um mandado de prisão condenatória pendente. Após a ação, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.