Eduardo Paes - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 28/09/2021 14:54

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e os secretários de Educação, Renan Ferreirinha, e de Infraestrutura, Jorge Arraes, anunciaram, nesta terça-feira, a retomada da construção da Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca, em Madureira.

A obra estava em paralisada desde 2016, mas agora volta a ser projetada e a expectativa é inaugurá-la em sete meses, como destaca Renan Ferreirinha.

"A gente percebia o tamanho do acúmulo de problemas que se tinha, muita das vezes de obras como essa, que é uma escola muito aguardada por Madureira, pela Zona Norte da cidade. Temos expectativa que nossos alunos, que poderão usufruir desse espaço, consigam ter uma escola de primeiro mundo, que seja capaz de entregar a melhor educação possível e é nisso que estamos trabalhando".

A unidade vai atender a 500 alunos do Ensino Fundamental, do 1° ao 5° anos, em horário integral, e contará com 12 salas de aula, sala de leitura, biblioteca e quadra poliesportiva.