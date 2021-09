Vasco x Flamengo - Campeonato Brasileiro - rodada 15 . Estádio São Januário sem torcida - Foto de Daniel Castelo Branco

Publicado 28/09/2021 13:14

Rio - O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, recebeu um pedido formal, nesta segunda-feira, por parte da diretoria do Vasco, para que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) investigue a invasão à sede de São Januário por torcedores uniformizados, com intimidações e ameaças a membros da administração e aos funcionários

MPRJ recebe pedido da direção do Vasco para investigar ameaças e invasão à sede do clube Divulgação

Durante a reunião, os dirigentes ressaltaram a preocupação com a segurança dos funcionários, sócios e frequentadores de São Januário. Destacaram, ainda, que a representação entregue ao MPRJ tem como objetivo cessar os ataques à sede do clube e a incitação à violência. Luciano Mattos vai encaminhar a representação para as promotorias de Justiça de investigação criminal e de tutela coletiva com atribuição, para que sejam tomadas as providências cabíveis.Participaram da reunião o secretário-geral do MPRJ, promotor de Justiça Dimitrius Viveiros; o vice-presidente jurídico do CRVG, José Cândido Bulhões; o 2º vice-presidente geral, Roberto Duque Estrada; e os advogados Nicole Simão e Christiano Fragoso.