São JanuárioFoto de Daniel Castelo Branco

Publicado 10/09/2021 16:34

Rio - Integrantes de torcidas organizadas do Vasco invadiram a sede de São Januário nesta sexta-feira. Dezenas de pessoas chegaram até a sala presidencial e passaram faixas como que interditando este e outros locais.

Após o ocorrido, através de nota oficial, o Gigante da Colina se posicionou e garantiu que tomará as providências cabíveis para evitar novos casos como o desta sexta-feira (10).

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO VASCO DA GAMA:

"O Vasco confirma que as imagens que estão circulando na internet, de integrantes de torcidas organizadas em São Januário, são desta sexta-feira (10/09).



Houve tentativa de invasão à sede do Clube através dos portões 9, 17 e entrada social.



A segurança conseguiu intervir em diversos pontos, no entanto, os torcedores acabaram conseguindo acessar as instalações internas através do restaurante. As circunstâncias de como se deu esse acesso irregular estão sendo apuradas pelo Clube.



Os torcedores já foram retirados das instalações do Clube pela intervenção da segurança, com o apoio da Polícia Militar. Não foram registrados atos de violência nem danos ao patrimônio de São Januário.



O Vasco lamenta o incidente. A administração sempre esteve aberta ao diálogo com todos os públicos relativos ao Clube, inclusive as torcidas organizadas, as quais foram recebidas diversas vezes para reuniões, tanto em São Januário quanto no CT Moacyr Barbosa.



O Vasco da Gama vai tomar as providências cabíveis para que cenas lamentáveis como essas não se repitam."