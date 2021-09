Sala da presidência do Vasco é invadida em São Januário - Reprodução

Publicado 10/09/2021 14:41

Rio - O clima ficou tenso na tarde desta sexta-feira em São Januário. Um grupo de representantes de torcidas organizadas do Vasco invadiu São Januário e conseguiu acessar a sala da presidência, que estava vazia no momento, para protestar contra a má fase do time, que está cada vez mais longe de voltar à Série A.

O grupo conseguiu passar pelo portão principal da sede social e seguiu em direção à sala do presidente Jorge Salgado, que não estava presente. Um policial militar e funcionários do clube tentaram conter os torcedores, mas não conseguiram.

Vídeo da torcida entrando na sala da presidência em São Januário. pic.twitter.com/0IORmbeK8K — Colina Informa ✠ (@Colina_Informa) September 10, 2021 "Cadê você, Salgado? Cadê Osório? Cadê o Luiz Mello? Cadê o Mussa? Aqui não é invasão, a casa é nossa. Estamos cansados, Salgado. Castan, vamos cobrar esse elenco. Você é o capitão. Ninguém no clube? Estão dando folga? A torcida está interditando!", diz um dos manifestantes em vídeo divulgado pelo perfil Colina Informa.

Apesar do grupo falar em folga, o Vasco nega a informação. De acordo com o clube, os jogadores têm treinado normalmente desde a derrota para o Avaí, na última segunda-feira.