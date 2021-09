Germán Cano - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 10/09/2021 11:55

Rio - Principal referência do elenco do Vasco, Germán Cano costuma ser sincero em entrevistas coletivas. Nesta sexta-feira, o argentino, de 33 anos, falou sobre a saída de Lisca do comando técnico do clube carioca. O artilheiro admitiu que não houve um encaixe do elenco com o treinador.

"Não conectamos bem com o Lisca. Implantou uma ideia dentro de campo que aconteceu bem em alguns jogos e outros não. Acontece. O jogador está sempre disposto a fazer o melhor, mas não acontece. Temos que seguir trabalhando, acreditar na nossa capacidade técnica e creio que vamos sair dessa situação", afirmou.



Cano vive seu pior momento desde que chegou ao Vasco. Sem conseguir marcar há dez jogos e afirmou que confia em uma volta por cima sob o comando de Fernando Diniz.

"Espero conseguir dar o meu melhor com o novo treinador e fazer o melhor como venho fazendo desde que cheguei no Vasco. Sei que estou há dez jogos sem marcar, mas confio na minha capacidade e acredito que tenho a capacidade de dar a volta por cima", disse.