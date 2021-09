Jair Ventura - Foto: Márcio Cunha/ACF

Jair VenturaFoto: Márcio Cunha/ACF

Publicado 09/09/2021 12:22 | Atualizado 09/09/2021 12:26

Rio - O Vasco segue buscando nomes para substituir Lisca. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", Jair Ventura é outro que está na pauta do Cruzmaltino. O último trabalho do comandante foi pelo Sport Recife e se encerrou em abril deste ano.

Segundo o site, o favorito para assumir o Cruzmaltino é Guto Ferreira, ex-Ceará. Além de Jair Ventura, Fernando Diniz, ex-Santos, também corre por fora. De acordo com o portal "NetVasco", Valdir Bigode e Vagner Mancini também aparecem como opções.



Filho do tricampeão mundial Jairzinho, Jair Ventura possui passagens em grandes times, como Botafogo, Corinthians e Santos. Segundo o site "Esporte News Mundo", isso é um ponto favorável para o técnico em relação a avaliação do Vasco. Outro ponto apontado como positivo é o fato dele conseguir montar equipes que sabem jogar de forma reativa. A questão salarial também é um facilitador.