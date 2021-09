Hélio dos Anjos - Divulgação

Publicado 08/09/2021 19:18

Após o Vasco anunciar a saída do técnico Lisca, na tarde desta quarta-feira (08), muitos nomes surgiram como opção para comandar o clube carioca. Entre eles, o de Hélio dos Anjos, que disputou parte da Série B à frente do Náutico.

Em conversa exclusiva com a iG Esporte, Hélio dos Anjos afirmou que enxerga com bons olhos um possível interesse do Cruz-Maltino.



"Vejo isto como uma coisa positiva. Muitos treinadores têm interesse em trabalhar no Vasco. Sempre deixo as coisas acontecerem naturalmente", disse o técnico, que treinou o time do Rio de Janeiro no início dos anos 2000.

Apesar da fala, Hélio afirmou que não recebeu contato de nenhuma pessoa ligada ao Vasco. Nomes como o de Guto Ferreira e Fernando Diniz seguem circulando pelos bastidores.

Boa campanha

Em seu último trabalho, Hélio dos Anjos viveu altos e baixos pelo Náutico. Além de livrar o time do rebaixamento à Série C na última temporada, o treinador conquistou o título do Campeonato Pernambucano em 2021 e liderou por boa parte a Série B nesta temporada, quebrando, inclusive, recordes na história do Brasileirão.

Entretanto, após uma série de tropeços seguidos, Hélio dos Anjos acabou deixando o time nordestino. Ao todo, pelo Náutico, foram 21 vitórias em 47 partidas disputadas.