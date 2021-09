Rômulo e Leandro Castán disputam bola com jogador do Avaí - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/09/2021 13:24

Santa Catarina - O Vasco voltou a tropeçar na Série B e pode ver o G4 cada vez mais distante. Na Ressacada, o time não fez um bom jogo e foi derrotado por 3 a 1 para o Avaí pela 23ª rodada da competição. Na saída de campo, o volante Romulo disse que a equipe, atualmente, não é candidata ao acesso e citou erros decisivos que têm feito diferença na campanha do clube.

"No momento, a gente não é candidato ao título e nem ao acesso. Mas a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Estamos vacilando em momentos bobos e acho que agora não tem mais tempo para esses vacilos. Agora, é juntar tudo e tentar melhorar para o próximo jogo", desabafou o volante, que completou:

"São detalhes. Os jogos são decididos nos detalhes. Às vezes em um lance ou outro, a gente perde um pouco da atenção e acaba sendo penalizado. Agora não é momento de falar muito, é hora de trabalhar e resolver dentro de campo."

Com a derrota, o Cruz-Maltino segue com 32 pontos e a diferença para o G4, que atualmente é de seis pontos, pode aumentar. Nos três gols, a defesa novamente apresentou falhas coletivas e individuais, que fazem com que a equipe deixe pontos preciosos pelo caminho.



O próximo compromisso do Vasco só acontecerá no dia 16, diante do CRB, às 19h, no Rei Pelé, em Alagoas. O duelo será válido pela 24ª rodada da Série B, a quinta do returno da competição.