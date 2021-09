Miranda - Rafael Ribeiro / Vasco

MirandaRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 06/09/2021 18:00

Rio - Após a divulgação de que o zagueiro Miranda, de 21 anos, testou positivo para canrenona, um diurético proibido pelos regulamentos, o Vasco divulgou uma nota oficial para abordar o assunto. O clube afirmou ter ciência do ocorrido desde junho e que o o exame que flagrou a substância proibida foi realizado em 3 de dezembro de 2020, no jogo com o Defensa y Justicia, em São Januário, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana.

"Ao ser notificado do fato, em junho, o Departamento de Futebol do Vasco procurou o atleta e o mesmo garantiu que não ingeriu a substância diurética. O Clube, portanto, confia na palavra de Miranda e continuará dando todo suporte ao mesmo durante o processo, acompanhando de perto, inclusive, sua defesa. Embora o Vasco tivesse conhecimento do fato desde junho, também sabia que o resultado da contraprova seria notificado apenas no início de setembro. Após o resultado, a Unidade Disciplinar da Conmebol agendou audiência preliminar para esta terça-feira (07/09)", diz a nota oficial do Cruzmaltino.



Miranda, no entanto, está em condições legais de atuar contra o Avaí, na partida das 20h, desta segunda-feira, em Florianópolis, pela Série B. Na próxima terça, haverá uma videoconferência com Miranda para tratar do assunto. O zagueiro foi titular na partida entre o Cruzmaltino e o Brasil, de Pelotas, na última sexta.

Revelado nas categorias de base do Vasco, Miranda é considerado uma grande promessa do clube carioca. O atleta, de 21 anos, atuou em 22 partidas pelo clube carioca na atual temporada.