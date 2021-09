Vasco - ESTADÃO CONTEÚDO

VascoESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/09/2021 21:10

Em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu o Brasil de Pelotas e deixou a vitória escapar. Com direito a Cano apagado, perdendo pênalti, Lisca contou com um Daniel Amorim endiabrado no segundo tempo para conseguir um empate e evitar mais uma derrota em casa.

Embora Vasco e Brasil de Pelotas tenham empatado no placar e no número de finalizações (6 a 6) na primeira etapa, a grande figura do primeiro tempo foi Matheus Nogueira, que apareceu bem em três chutes.

Primeiro parou Gabriel Pec em finalização à queima-roupa. Na sequência, cortou chute cruzado de Marquinhos Gabriel após boa jogada coletiva. Também mostrou boa colocação ao defender em dois tempos uma batida de Léo Jabá.

Com o Vasco sobrando na posse de bola (68%), o Brasil chegou somente no contra-ataque. De interessante mesmo só uma bomba de Erison, defendida facilmente por Vanderlei.

No segundo tempo, logo aos quatro minutos, o Vasco teve oportunidade de abrir o placar, mas Cano desperdiçou. O camisa 10 recebeu pela esquerda bom passe de Marquinhos Gabriel, disparou, entrou na área e cortou para fora. Arthur Henrique derrubou o derrubou. Cano bateu mal, e Matheus Nogueira defende em dois tempos.

Para piorar a situação, o Brasil de Pelotas conseguiu balançar a rede, aos 19 minutos. Vanderlei saiu jogando muito mal e entregou no pé de Netto, que avançou e bateu. O goleiro espalmou para o meio da área, Erison cortou Miranda e bateu no fundo do gol.

Falhas de Vanderlei têm sido constantes nos jogos do Vasco. Este foi o 12º gol em bobeada direta individual ou coletiva da defesa vascaína nesta temporada.

Mas o time de Lisca não sentiu o golpe e foi para cima em busca do empate, que veio aos 37. Andrey bateu falta na trave, Daniel Amorim guardou no rebote, mas o bandeira anulou. O árbitro de vídeo checou e confirmou a infração.



Porém, aos 43, o empate veio. Andrey cobrou escanteio, e Daniel Amorim subiu muito para ganhar de João Siqueira, vencer o goleiro Matheus Nogueira e deixar tudo igual em São Januário. E por pouco não veio a virada aos 46. Com Daniel Amorim, que entrou endiabrado. Ele recebeu de Morato e bateu cruzado. O goleiro defendeu. E o jogo ficou no 1 a 1 mesmo.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 32 pontos e está na nona colocação. O próximo duelo é no dia 6 diante do Avaí, na Ressacada, às 20h, pela 23ª rodada da Série B. A equipe cruzmaltina precisa vencer para não se afastar do G4.