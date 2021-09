Walber teve poucas chances no Cuiabá - Divulgação

Walber teve poucas chances no CuiabáDivulgação

Publicado 02/09/2021 15:23

O Vasco acertou a segunda contratação para a sequência da Série B. Depois de Jhon Sánchez, o zagueiro Walber, que estava no Cuiabá, irá se juntar ao elenco que busca o retorno à elite do futebol brasileiro. A informação é do site 'Ge'. Ele chega por empréstimo até 30 de dezembro e tem seus direitos econômicos ligados ao Athletico-PR até o fim de 2023.

Walber é a primeira contratação indicada por Lisca. O treinador o enfrentou na Série B de 2020, quando estava no América-MG e o jogador de 24 anos no Guarani.



Inicialmente, o Cuiabá, clube onde o zagueiro estava, não pretendia liberá-lo, mas com a chegada de mais um jogador para a posição, Walber ficou livre para se transferir para o Vasco.



A nova contratação vascaína teve poucas chances no Cuiabá, onde jogou pelo Brasileirão apenas na última rodada, entrando no fim do jogo. Por outro lado, na última Série B, Walber foi titular e um dos destaques do Guarani, a ponto de chamar a atenção de Lisca.